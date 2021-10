Napoli-Bologna, le probabili formazioni: difesa in emergenza, torna Schouten dal 1'

Turno infrasettimanale di Serie A che vede il Bologna impegnato nella difficile trasferta di Napoli. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta interna contro il Milan caratterizzata dalle due espulsioni di Soumaoro e Soriano, assenti quindi nel match di domani. La squadra partenopea, invece, ha perso i primi punti del campionato a Roma, pareggiando 0 a 0 con i giallorossi dopo aver vinto le prime otto della stagione.

Napoli-Bologna, le scelte dei due allenatori

Soumaoro e Soriano si aggiungono alla già corposa lista di assenti. Mancheranno infatti, oltre a loro due, anche Bonifazi, Kingsley e il nuovo acquisto Viola. Le scelte di Sinisa Mihajlovic saranno quindi limitate, specialmente nel reparto difensivo. Probabilmente il tecnico confermerà la difesa a tre, arretrando De Silvestri sulla linea dei centrali e schierando Skov Olsen come esterno di centrocampo. Al fianco di Dominguez chance per giocare dal 1’ anche per Schouten, al rientro proprio nella gara contro il Milan. Per le tre maglie nel reparto d’attacco due sono già assegnate – Barrow e Arnautovic – mentre il ballottaggio per la terza riguarda Orsolini, Vignato e Svanberg, con lo svedese che potrebbe scendere sulla linea dei mediani e formare un centrocampo a cinque per garantire maggiore copertura alla difesa rossoblù.

Poche assenze invece per il Napoli: Spalletti approfitterà per fare alcuni cambi di formazione. In lizza per un posto nell’undici titolare ci sono Elmas e Lozano, che potrebbero far rifiatare Zielinski e Politano.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne.

A disposizione: Meret, Marfella, Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Lobotka, Zielinski, Politano, Mertens, Petagna.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Hickey; Svanberg, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Binks, Amey, Mbaye, Dijks, Vignato, Sansone, Orsolini, van Hooijdonk, Santander, Cangiano.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Serra di Torino.

Assistenti: De Meo, Rossi.

IV Uomo: Massimi.

VAR: Mariani.

AVAR: Lo Cicero.