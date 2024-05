Napoli-Bologna: Info trasferta

Il club campano comunica che, in vista della partita in programma sabato alle 18 tra i padroni di casa della Società Sportiva Napoli e il Bologna FC 1909, dalle ore 12 di oggi lunedì 6 maggio sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti Superiore. I tagliandi disponibili per lo spicchio dedicato ai supporters emiliani sono 2.482, il costo singolo ticket è di 35€ e si possono acquistare sul circuito Ticketone oppure seguendo le istruzioni riportate sul sito ufficiale del BFC. Si ricorda, infine, che non c’è obbligo di Fidelity Card nei punti vendita, mentre l’acquisto online è solo per chi è in possesso della tessera stessa.

Sei diffidati, ma squadra quasi al completo

Intanto, in vista del delicatissimo match del Maradona, il Bologna recupererà Beukema dopo il turno di squalifica e Motta avrà così tutta la rosa a disposizione ad eccezione ovviamente di Ferguson e del lungodegente di Soumaoro, anche se il francese è rientrato ultimamente in gruppo e scalpita per una convocazione. Attenzione, però, alla corposa lista di giocatori in diffida che, con un giallo all’ombra del Vesuvio, salterebbero l’ultima e sentitissima partita in casa contro la Juventus. Spia accesa sul cruscotto, dunque, per Calafiori, Kristiansen, Beukema (il doppio giallo rimediato contro l’Udinese non ha cancellato il suo nome dall’elenco dei diffidati), Freuler, Fabbian e Ndoye. Oltre che per mister Motta, ormai da mesi iscritto alla lista dei “cattivi”.