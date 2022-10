Napoli-Bologna, le probabili formazioni: rossoblù incerottati, Zirkzee pronto alla prima da titolare

La peggior partita dell’anno, almeno sulla carta: il Bologna è chiamato all’impresa contro il Napoli delle meraviglie, finora a punteggio pieno in Champions League e primo in campionato a quota 23 punti. Gli azzurri sono reduci da una netta vittoria europea per 4-2 contro l’Ajax, mentre l’ultima in campionato dice 1-4 sul campo della Cremonese. Per i rossoblù, oltre alla delicata situazione di classifica, c’è anche il fattore infortuni: recuperati Barrow, Soumaoro e Lykogiannis, ma Thiago Motta perde Kasius, Schouten e soprattutto Marko Arnautovic, alle prese con una dolorosa lombagia.

Napoli-Bologna, le scelte dei due allenatori

Motta in conferenza stampa ha ribadito la titolarità di Skorupski, quindi sarà ancora lui a difendere i pali del Bologna. Posch soluzione a destra vista la condizione non ottimale di De Silvestri, Soumaoro e Lucumì coppia centrale e Cambiaso a sinistra. Aebischer in vantaggio su Ferguson per prendere il posto di Schouten; con lui Medel e Dominguez confermato sulla trequarti. Zirkzee, infine, è pronto alla sua prima da titolare.

Nel Napoli ballottaggio Osimhen-Raspadori in attacco mentre Ndombele prende il posto dell’infortunato Anguissa.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione: Sirigu, Marfella, Zanoli, Ostigard, Olivera, Elmas, Demme, Zerbin, Lozano, Gaetano, Osimhen, Zedadka.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Aebischer, Medel; Orsolini, Dominguez, Barrow; Zirkzee.

A disposizione: Bardi, Raffaelli, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, Ferguson, Moro, Soriano, Sansone, Raimondo.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Assistenti: Raspollini, Affatato.

IV Uomo: Ayroldi.

VAR: Valeri.

AVAR: Abbattista.