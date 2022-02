Nations League, Italia-Germania si giocherà a Bologna

Sarà un inizio di Nations League tutto emiliano-romagnolo quello della Nazionale italiana: i freschi Campioni d’Europa, infatti, cominceranno il loro cammino nel torneo allo stadio Dall’Ara di Bologna, dove il prossimo 4 giugno sfideranno al Germania. La squadra di Roberto Mancini si sposterà poi a Cesena, dove il 7 giugno affronterà l’Ungheria di Marco Rossi, una delle sorprese dello scorso Europeo.

Successivamente gli azzurri affronteranno due trasferte: la prima in Inghilterra allo stadio Wembley di Londra, dove la gara verrà giocata a porte chiuse per la squalifica inferta dalla Uefa alla squadra di Southgate dopo i disordini registrati in occasione della finale di Euro2020, giocatasi proprio a Wembley e vinta dall’Italia. La seconda trasferta, e prima giornata del girone di ritorno, si giocherà in casa della Germania, a Mönchengladbach. Le ultime due gare del girone di Nations League, di cui ancora non sono state rese note le sedi, saranno il 23 settembre contro l’Inghilterra in casa e il 26 settembre in trasferta contro l’Ungheria.

Italia-Germania a Bologna, le parole di Lepore

La notizia non è passata inosservata a Palazzo D’Accursio, e anzi il sindaco Matteo Lepore ha voluto esprimere la sua gioia attraverso il proprio account Twitter: “Una grande notizia per la città – recita il cinguettio del primo cittadino –. Grazie alla FIGC e al Bologna Calcio per la collaborazione”.

Foto bolognafc.it