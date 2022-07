L'Osteria Grande ha annunciato gli innesti di Neri, Soldati e Vignoli

Continua la campagna acquisti per la stagione 2022/2023 dell'Osteria Grande. Sono tre i nuovi innesti che la società ha annunciato: l’arrivo in maglia biancoblù di Tommaso Neri, attaccante classe 2001, scuola Progresso, nelle ultime tre stagioni in forza all’Atletico Castenaso. Un rinforzo importante ad arricchire il reparto di attacco di mister Melotti. Secondo arrivo, questa volta a puntellare la difesa, di Luca Soldati classe ’96, difensore centrale con una lunga esperienza in maglia Corticella, prima di un’annata a Bentivoglio, e le ultime stagioni alla corte del Real Casalecchio. Per Luca un rientro in Promozione a portare il suo contributo alla retroguardia biancoblù. Come ultimo innesto approda nel club bolognese l’attaccante Francesco Vignoli, classe 2003, scuola Progresso, nell’ultima stagione importante riferimento d’attacco della Juniores Nazionale rossoblù. Per lui un esordio in categoria, e tanto entusiasmo a disposizione della rosa di mister Melotti.