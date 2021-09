L'Osteria Grande è carica per iniziare il Campionato

La sonora sconfitta di settimana scorsa in Coppa "Memorial Maurizio Minetti" è già stata archiviata.

L'Osteria Grande è già focalizzata completamente sull'incontro di Domenica 12 Settembre contro l'Atletico Castenaso.

Il Direttore Sportivo, Francesco Dall’Olio, si è espresso così sul primo match del Campionato di Promozione:

"Ci approcciamo alla gara con una settimana dove abbiamo lavorato bene, putroppo abbiamo avuto dei problemi di infortunei legati a questa ripresa post Covid dopo tanti mesi di inattività. Cercheremo di recuperare più uomoni possibili per domenica dove afforntimao una delle squadre più attreezzate del campionato che verrà da noi per cercare di vincere. Siamo consci della forza degli avversari, l'Atletico Castenaso, siamo anche consci del fatto che afforntermo una squadra che ha molto più esperienza di noi. Noi siamo difatto dei neopromossi di categoria, quindi dovremo affrontare la partita con l'umiltà giiusta e la cattiveria giusta per cercare di cogliore il miglior risultato possibile."

Dall'altra parte il Mister dell'Atletico Castenaso, Mazzoni Giovanni, è tornato sulla vittoria di domenica in Coppa Italia analizzando lo stato di forma dei suoi:

“La settimana è stata abbastanza difficile perchè abbiamo parecchi acciaccati. Affronteremo una squadra ben attrezzata con giocatori molto forti, ragion per cui non sarà una partita semplice. Domenica scorsa contro il Masi Torello Voghiera, la prestazione è stata importante soprattutto a livello mentale e caratteriale. Dovremo cercare di ripartire proprio da qui visto che siamo ancora un pò indietro fisicamente e la squadra si deve amalgamare. Che stagione mi aspetto? Noi dobbiamo affrontare il campionato per divertirci, sperando di poterlo iniziare ma soprattutto finirlo. La mia è una buona squadra ma ce ne sono almeno tre o quattro con organici più importanti del nostro. Sarà poi il campo a decidere quale sarà la più forte".

Ci sono tutti i presupposti per assistere a un match divertente.

Appuntamento Domenica ore 15:30 presso lo Stadio Osteria Grande Campo B Sintetico, Via Bernardi,17/19 Osteria Grande.