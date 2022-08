Bologna-Hellas Verona, le pagelle: sfortuna Orsolini, Skorupski vola ancora Il numero 7 è prima sfortunato e poi punito troppo severamente dall'arbitro Marcenaro. Bene Skorupski e Arnautovic, Soriano è ancora un lontano ricordo

Riccardo Orsolini - Foto Twitter Bologna FC 1909

Il Bologna manca ancora l’appuntamento con la vittoria. Nonostante un primo tempo molto incoraggiante, infatti, gli uomini di Mihajlovic non vanno oltre l’1-1 nella sfida interna contro l’Hellas Verona, la prima al Dall’Ara di questo nuovo campionato.

Al 21’ Arnautovic sblocca la partita finalizzando una bellissima azione in ripartenza ma al 43’ l’Hellas pareggia con Henry, che supera Skorupski con un bel colpo di testa. A riportare in vantaggio il Bologna ci avrebbe pensato un minuto dopo Orsolini, ma la posizione di partenza dell’attaccante ex Atalanta è di off side.

Il secondo tempo scorre su ritmi decisamente più bassi rispetto al primo e, al minuto 78, i rossoblù rimangono anche in dieci. Orsolini viene infatti espulso con un rosso diretto per un intervento involontario su Hongla: il 7 alza la gamba e colpisce il centrocampista del Verona sulla testa. L’arbitro Marcenaro è a pochi passi e non ci pensa su.

Sul piano tattico, il Bologna aveva interpretato bene la partita. A parte la traversa colpita da Henry dopo soli trenta secondi, i rossoblù concedono poco o niente all’avversario, mentre sono bravi a sfruttare la velocità di Kasius sulla fascia destra. La squadra di Mihajlovic patisce un po’ in fase di costruzione dal basso, dove risulta evidente l’assenza di un uomo capace di impostare come lo era Theate lo scorso anno, ma dal centrocampo in su i rossoblù sembrano avere le idee piuttosto chiare. Preziosissimo Arnautovic quando è spalle alla porta e naturalmente in rifinitura, positiva anche la coppia di mediani Schouten-Dominguez.

Bologna-Hellas Verona, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 7: ancora decisivo in almeno tre occasioni.

De Silvestri 5,5: fuori ruolo, e un po’ lo si nota.

Medel 6: nel complesso una prova sufficiente, nonostante qualche sbavatura sulla marcatura di Henry e Lasagna.

Bonifazi 5,5: pronti via si fa beffare dal Verona che per poco non trova il vantaggio. Rimedia – si fa per dire – alla fine del primo tempo: c’era lui in marcatura su Henry.

Kasius 6,5: nel primo tempo è devastante, specialmente in fase offensiva. Il gol però arriva dopo un suo duello perso con Lazovic (65' Lykogiannis 6: spinge e prova anche a trovare il gol).

Dominguez 6,5: si rivede in fase offensiva con un paio di conclusioni pericolose. Per il resto gestisce bene, soprattutto in copertura (89' Aebischer sv).

Schouten 6,5: da lui passano tutte le azioni più interessanti del Bologna, come quella che porta al gol di Arnautovic. Indispensabile.

Soriano 5: sottotono, come troppo spesso gli capita. È impreciso anche nell’ultimo passaggio, quello che dovrebbe essere la sua specialità (64' Vignato 5: non entra mai nel ritmo partita).

Cambiaso 5,5: in fase difensiva fatica a tenere Faraoni, decisamente meglio in quella offensiva anche se sbaglia spesso l’ultima scelta.

Orsolini 6,5: la sua partita sarebbe almeno da 7 in pagella. La sensazione è che l’arbitro Marcenaro sia stato troppo frettoloso nel tirare fuori il cartellino rosso. Sfortunato anche nell'occasione della splendida rete annullata. Peccato.

Arnautovic 7: è l’anima di questa squadra. Oltre al bel gol, è sempre al centro delle azioni d’attacco del Bologna, rendendosi utile sia spalle alla porta che in conclusione.

Mihajlovic 6: la formazione è quella giusta, forse serviva osare un po’ di più. Questo Verona poteva essere colpito e affondato.

(Foto Twitter Bologna FC 1909)