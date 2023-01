Paloschi stende l'Imolese

SIENA-IMOLESE 1-0

SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Riccardi, Silvestri, Favalli; Castorani, Leone, Frediani; Disanto, Belloni; Paloschi. A disposizione: Manni, Buglio, Meli, Rizzitelli, Arras, Ciurli, De Paoli, Motoc, De Santis, Picchi, Orlando. All.: Guido Pagliuca

IMOLESE (4-4-2): Rossi; Cerretti, Camilleri, Serpe, Eguelfi; Mamona, Bensaja, Zanon, Annan; D'Auria, Simeri. A disposizione: Adorni, Molla, Likendja, Faggi, Rocchi, Agyemang, Milani, Antognoni, Castellano, Macario, Bertaso, Ballanti. All.: Giuseppe Anastasi

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

Allo stadio Franchi l'Imolese è piegata dal Siena per 1-0. Al 2’ cross interessante disegnato dalla corsia di sinistra d'attacco del Siena. Bravo Rossi in uscita a bloccare la sfera. L'Imolese pian piano prende un po' di campo in avanti, ma la partita si gioca soprattutto con duelli a centrocampo. Al 17’ cross di Paloschi, arriva bene Eguelfi. Al 19’ primo angolo per l’Imolese, colpo di testa con Belloni che devia. Poi ci prova Camilleri a calciare in porta. Si rivede il Siena con Mamona, la palla finisce a fil di palo. Al 24’ gol di Paloschi: cross di Belloni, rimpallato sui piedi di Disanto che passa per Paloschi che si muove sul filo del fuorigioco. Viene poi espulso mister Anastasi. Al 30’ giocata dI Paloschi che inventa un cross per l'inserimento di Castorani: fondamentale l'intervento di Cerretti. Ancora Paloschi pericoloso di testa su cross di Favalli dalla sinistra. Palla sul fondo. Al 49’ parata di Rossi su colpo di testa Paloschi. Al 51’ contropiede di Raimo che si invola centralmente e tenta il tiro: palla deviata in corner. Al 55’ conclusione di Favalli dall'interno dell'area di rigore, Mamona si immola e devia in corner. Al 61’ ancora Siena ad un passo dal gol. Cross disegnato da Disanto e in area Favalli svetta e di testa sfiora l'angolino basso. Si vede poi Simeri, prima vera occasione per l'attaccante napoletano, che sfugge alla marcatura di Riccardi e Silvestri ma nulla di fatto. Al 70’ Simeri tenta la conclusione col destro da posizione defilata. Palla sul fondo. Altra occasione ospite quando con un'uscita in ritardo di Lanni su un pallone alto, si crea confusione in area con Simeri che non riesce a girare in porta da posizione ravvicinata.