Pareggio a reti inviolate per l'Osteria Grande

Un pareggio che lascia tutti contenti.

Allo Stadio Ungarelli l'Osteria Grande pareggia 0 a 0 con il Trebbo 79.

Il match non è di quelli che rimangono nella memoria, anzi, il ritmo è basso e le emozioni poche. Le due compagini si sono annullate a vicenda.

La secondra frazione non cambia, il racconto del match è sempre lo stesso. Gli ospiti osano qualcosa in più ma non riesco a trovare la via del goal. I padroni di casa ci vanno vicino per 2 volte ma senza successo.

Risultato finale 0 a 0.