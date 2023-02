Pareggio a reti bianche tra Castenaso e Tropical Coriano

CASTENASO-TROPICAL CORIANO 0-0

ARBITRO: Luca Tuderti di Reggio Emilia.

Pareggio a reti bianche per la truppa di Gelli che divide la posta al Negrini col Tropical Coriano. Un primo tempo dove le squadre non si risparmiano, ma nessuno punge. Grossa chance per gli ospiti con Protino che si ritrova a tu per tu con Aversa, Tommasini salva a due passi dalla linea. Ripresa che vede il copione non spostarsi di un millimetro. Gara dove le squadre si fronteggiano, ma non hanno la forza di trovare il bersaglio. Domenica prossima sfida sul campo del Classe.