Pareggio a reti bianche tra Corticella e Sammaurese

SAMMAURESE-CORTICELLA 0-0

SAMMAURESE: Piretro, Zaghini, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Barbatosta, Scarponi, Merlonghi, Bonandi, Maltoni. All. Martini.

CORTICELLA: Bruzzi, Mambelli, Menarini, Chmangui, Cudini, Ercolani, Oubakenti, Campagna, Amayah, Marchetti, Farinelli. All. Miramari.

ARBITRO: Alessandro Dallagà di Rovigo.

Termina con un parti il match andato in scena tra Sammaurese e Corticella. Una partita a scacchi con nessuna delle due che trova la mossa giusta per dare lo scacco matto. Subito occasione con Merlonghi che impegna il portiere. Al 9′ Corticella vicino al gol con Farinelli che in area piccola calcia fuori. Gara molto serrata, al 43′ Piretro salva sulla linea un colpo di testa ravvicinato. Nella ripresa la contesa è molto serrata, con poche chance. Nel finale, al minuto 83, i padroni di casa restano in 10 per l’espulsione di Maltoni. Nonostante l’inferiorità numerica la Sammaurese regge l’urto ed impatta.