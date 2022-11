Pareggio a reti bianche tra Mezzolara e Fanfulla

MEZZOLARA-FANFULLA 0-0

MEZZOLARA: Malagoli, Mari, Fiore, De Meio, Garavini, Landi, Roselli (20’ st D’Este), Dalmonte, Bertani, Bocchialini (20’ st Benedettini), Fiorentini (21’ pt Jassey). All. Nesi.

FANFULLA: Cizza, Souto (37’ st Tiziano), Bettoni, Bignami, Agnelli, Confalonieri (23’ st Colonna), Rosa, Cazzaniga, Bernardini (1’ st Magnaldi), Siani, De Angelis. All. Bonazzoli.

ARBITRO: Kovacic di Arco di Riva.

Primi minuti che sorridono soprattutto ai padroni di casa. La gara, fisica, vede gli emiliani prevalere quasi sempre nei contrasti e arrivare prima sulle seconde palle. Al 7’ il primo brivido, con Bocchialini che supera Cizza ma che si vede negare la gioia del gol da Souto che toglie il pallone dalla porta. Passano 120” ed è invece il capitano bianconero a dire no al numero 11 di casa. Conclusione a botta sicura e Cizza che respinge. Da qui il Fanfulla comincia ad uscire dal suo guscio. Nonostante la partita non offra grandi spunti di manovra, complice anche una fascia centrale sul campo molto pesante, il Fanfulla prova ad arrivare dalle parti di Malagoli sfruttando le corsie esterne e le sponde della coppia d’attacco. Al 29’ il tiro di Agnelli dalla distanza è destinato a terminare all’incrocio, ma l’estremo difensore di casa ci arriva mettendo in corner. Gara che vive di momenti, positivi per alcuni minuti ad una squadra e poi per l’altra. Nel finale di tempo ci prova quindi il Mezzolara con De Meio e Bocchialini, ma i guanti di Cizza rimangono intonsi. Ripresa di tutt’altro approccio per il Fanfulla. Dentro Magnaldi per Bernardini, con Agnelli che si sposta a sinistra. E proprio da una sortita sull’out mancino nasce una grande occasione. Palla che viene messa al centro, Magnaldi a colpo sicuro calcia centrale. Sulla respinta arriva prima di tutti De Angelis che non riesce però ad indirizzare verso la porta colpendo il palo esterno. Il Mezzolara comincia ad abbassarsi. All’11’ altra grossa occasione per gli ospiti. Palla lunga di Bettoni, Siani beffa Garavini e anche Malagoli, ma il tocco dolce d’esterno destro termina a lato di un soffio. La gara è viva, le squadre a metà tempo sono spezzate in due e la sensazione è che il gol possa arrivare in ogni momento. Il risultato però non cambia, anche perché di grosse occasioni non se ne segnalano. Per il Mezzolara solo un paio di sortite di Jassey, con D’Este che cerca di sfruttare una distrazione difensiva calciando però fuori. Fanfulla invece che risponde con De Angelis e Siani, ma il risultato non si sblocca per uno 0-0 comunque positivo.