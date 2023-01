Pareggio a reti bianche tra Sasso Marconi e Vignolese

Squadra in casa

Squadra in casa Sasso Marconi

SASSO MARCONI-VIGNOLESE 0-0

ARBITRO: Ludovico Esposito di Pescara.

Un primo tempo giocato alla pari dalle due squadre nel quale nessuna delle due formazioni è riuscita a prevalere sull'altra. Nel secondo tempo gli ospiti sono entrati in campo con l'intenzione di fare la partita spingendo sull'acceleratore e sono stati abbastanza padroni del campo. A pochi minuti dalla fine la grande occasione. Girotti in fuga sulla sinistra entra in area e si procura il fallo da rigore. Lo stesso centravanti si presenta sul dischetto e tenta una trasformazione con tiro potente centrale sulla quale però Celeste pur tuffandosi sulla propria destra riesce ad intervenire di piede.