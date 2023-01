Pareggio a reti bianche tra Valsanterno e Masi Torello Voghiera

VALSANTERNO-MASI TORELLO VOGHIERA 0-0

VALSANTERNO: Sammarchi, Valentini, Capasso, Pasotti (52’ T.Ragazzini), Borini, Resta, Righetti (66’ Castaldo), Suzzi, Tonini (66’ Scalise), Suma, Simone. All. Biagi.

MASI TORELLO VOGHIERA: Campi, Castelli, F.Franceschini, Valesani, Sarto, Molossi, Mangherini (58’ S.Franceschini, 88’ Lolli), Fregnani, Quarella, Vanzini, Cazzadore (69’ Caruso). All. Rambaldi.

ARBITRO: Schifone di Taranto.

Un pareggio con qualche rimpianto per non essere riusciti a raggiungere la prima vittoria interna stagionale. La Valsanterno, unica squadra del girone B di Eccellenza a non aver mai vinto tra le mura amiche, fallisce l’appuntamento con il successo casalingo in una partita, quella contro il Masi Torello Voghiera, in cui i ragazzi di mister Biagi hanno espresso un buon gioco, senza tuttavia riuscire a sbloccare il tabellino in sede offensiva, conferma delle difficoltà incontrate in corso d’anno in sede realizzativa a fronte di una difesa che con i 31 gol complessivamente subiti è undicesima nella classifica di riferimento. Sono proprio i valligiani a confezionare la prima conclusione del match con il tiro alto di Borini, inedito centrale difensivo, al 3’. La risposta del Masi Torello passa per i piedi dell’ottimo Fregnani, che al minuto 8 costringe Sammarchi alla presa centrale in due tempi mentre è molto più pericoloso al 16’, con una conclusione di interno sulla quale il portiere di casa si stende e respinge. Si tratta, di fatto, delle due uniche vere occasioni ospiti, con il pacchetto arretrato di casa che si regge sull’ottima prova della coppia Borini – Resta e non lascia varchi alle offensive dei ferraresi. Per la Valsanterno al 25’ Suma, ben imbeccato da Suzzi, aggira la marcatura di Sarto e impegna severamente Campi, mentre un minuto dopo il portiere del Masi para in due tempi sul tiro di Simone. La ripresa si gioca pressoché interamente nella metacampo offensiva valligiana, con il Masi Torello che fa capolino sul fronte opposto solo con azioni di ripartenza a fronte dei ben 9 corner conquistati dai padroni di casa che, tuttavia, non impegnano praticamente mai il portiere avversario. Predominio territoriale che si concretizza in vera e propria occasione da gol solo in tre occasioni tra il 75’ e il 77’: inizia Simone con un tiro centrale, prosegue il nuovo arrivato Castaldo con un passaggio basso al centro sul quale Campi si immola per anticipare l’accorrente Simone e conclude Suma con un tiro da fuori respinto di pugno da Campi. Troppo poco per cambiare esito di partita e classifica: lo 0-0 finale mantiene la Valsanterno all’ultimo posto ma non più in coabitazione con il Del Duca, vittorioso contro il Cattolica, bensì proprio con i rivieraschi, prossimi avversari dei valligiani e penalizzati di un punto in settimana a causa di vertenze economiche con l’ex tecnico Lilli risalenti alla passata stagione sportiva.