Pari Imolese, paura per Giandonato

Imolese-Fermana 0-0

Imolese (4-3-1-2): Rossi; Agyemang, Camilleri, De Vito, Zanon; Faggi, Bensaja, Maddaloni; De Feo; Simeri, D’Auria. All: M. Antonioli.

Fermana (4-3-3): Borghetto; De Nuzzo, Pellizzari, Parodi, Gkertos; Misuraca, Giandonato, Scorza; Maggio, Fischnaller, Romeo. All: S. Protti.

Allo stadio Romeo Galli l’Imolese pareggia 0-0 con la Fermana. Rossoblu che al 33’ hanno un’occasione con Zanon: palla troppo alta. Al 35’ punizione di D’Auria fuori di poco. L’Imolese ha una ghiotta chance per passare in vantaggio con il rigore però sbagliato da Simeri prima dell’intervallo. Bravo De Feo che inventa per Simeri che viene steso da Borghetto. Nella ripresa rossoblù in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Bensaja. Inoltre, paura per il giocatore della Fermana Manuel Giandonato, che è stato portato all'ospedale di Imola dove era stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso dopo uno scontro nel corso del secondo tempo della gara.

Non sorride neppure la Primavera rossoblù che esce sconfitta con l’Ascoli per un gol, di Palazzino, realizzato nel primo tempo. Ascoli che, nonostante il secondo posto in classifica, non è stata superiore all’Imolese.