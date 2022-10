Parreggio a reti bianche tra Russi e Bentivoglio

Squadra in casa

Squadra in casa Russi

RUSSI-BENTIVOGLIO 0-0

RUSSI: Sarini, Gualandi, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Rossi, Brigliadori, Calderoni, Salomone, Garavini, Saporetti. All. Farneti.

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin, Cattabriga, Battaglia, Spadaccino, Neri, Mura, Colle, Pressato, D’Errico, Sansonetti. All. Galletti.

ARBITRO: Pierfrancesco Rossi di Forlì.

Secondo pareggio di fila per la truppa di mister Galletti che divide la posta con il Russi. Un match molto intenso, giocato molto a centrocampo, con i bolognesi bravi a reggere l’impatto con il pericoloso Salomone. Uno 0-0 giusto per quanto si è visto nell’arco dei 90′. Mercoledì si torna in campo, con il Bentivoglio impegnato nel match interno con la Comacchiese.