Partita ricca di goal quella tra Libertas Castel San Pietro e Funo

Match per la salvezza data la posizione in classifica delle due compagini, ovvero Libertas Castel San Pietro e Funo.

La partita è stata molto intensa e tirata data anche l'enorme importanza che aveva. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Rondoni ma allo scadere per primo tempo gli ospiti pareggiano il conto sul 1 a 1.

Nella seconda frazione partono forte i padroni di casa ma non riescono a concretizzare le occassioni e è così che sono gli ospiti a portarsi in vantaggio su rigore. La Libertas però non perde le speranze e, dopo un clamoroso palo e aver sbagliato un calcio di rigore, trova il pareggio con Balducci. Non doma continua ad attaccare fino ad arrivare al 3 a 2 grazie al goal vittoria di Rondoni.