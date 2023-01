Per l'Imolese un innesto in retroguardia

L’Imolese ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del difensore Vincenzo Camilleri, classe 1992, dal Messina. Cresciuto nelle giovanili della Reggina ha debuttato con la prima squadra contro l’Inter. Per Camilleri esperienza anche nelle fila della Juventus con cui ha collezionato due gettoni in Europa League contro il Lech Poznan e il Manchester City. Carriera poi proseguita in serie B e serie C con le maglie di Feralpisalò, Barletta, Reggina, Brescia, Sicula Leonzio, Vibonese, Pistoiese e Viterbese, ed in serie D al Lamezia Terme. Dalla stagione 2021-2022 ha indossato la maglia del Messina.