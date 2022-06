Persiceto 85, ingaggiato il difensore Simone Cristoni

Importante colpo del Ds Grimaldi per il reparto difensivo del Persiceto 85. Ritorna con il club bolognese Simone Cristoni. Centrale difensivo, classe 88, Simone ha giocato con il Persiceto nei bienni 2013/15 e 2017/19. Inoltre ha vestito le casacche di Casalecchio, Anzolavino, San Cesario, Monteombraro, La Pieve in Promozione, mentre nella passata stagione era alla Vadese in Eccellenza. Un giocatore di assoluto valore, un elemento che dall’alto della sua esperienza dà sicurezza a tutta la linea di difesa.