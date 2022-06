Persiceto 85, Marco Marchetti nuovo preparatore dei portieri

In ottica di un rafforzamento degli staff tecnici societari, il Persiceto 85 è lieto di annunciare l’arrivo di Marco Marchetti come nuovo Preparatore dei Portieri. Marco, figura di alto livello e dalla grandi capacità, è reduce dal ruolo di Responsabile del Settore Giovanile de La Pieve Nonantola e vanta importanti trascorsi in strutturate società del territorio come Polisportiva Nonantola e Virtus Castelfranco Emilia. Si occuperà dei portieri di Prima Squadra, Juniores, Agonistica e, probabilmente, anche Attività di Base.