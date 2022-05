Playout serie C, una giornata di squalifica per Vano (Pistoiese)

Serie C

Il giudice sportivo ha fermato per un turno il giocatore della Pistoiese Michele Vano, espulso con un doppio cartellino giallo nella gara d’andata dei playout contro l’Imolese, vinta per altro 2-1. Il giocatore dunque, salterà la gara di ritorno da giocarsi ad Imola e che i rossoblu di mister Gaetano Fontana devono vincere con un gol di scarto per evitare la retrocessione.