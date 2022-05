Playout Serie D, il pari condanna il Sasso Marconi alla retrocessione

BAGNOLESE-SASSO MARCONI 1-1 d.t.s.

BAGNOLESE: : Corradi, Capiluppi, Bertozzini, Cocconi, Cortesi, Buffagni, Rustichelli, Mhadhbi (28’s.t. Bocchialini), Marani (28’s.t. Calabretti), Micheal (10’s.t.s. Bonacini), Leonardi. All. Bonini.

SASSO MARCONI: Auregli, Testoni, Pedrelli, Biguzzi, Medi, Torelli (12’s.t. Galassi), Colarieti, Monti, Jassey, Draghetti (20’s.t. Grazhdani), Errichiello. All. Gori.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

RETI: 11’s.t.s. Bocchialini (B), 14’s.t.s. Errichiello (S).

E' terminata con un pareggio la sfida andata in scena allo stadio Fratelli Campari tra i padroni di casa della Bagnolese ed il Sasso Marconi, match valido per i playuot del Girone D di Serie D. Un pari che ha condannato i bolognesi alla retrocessione in Eccellenza. Nella prima frazione di gioco il Sasso Marconi ha provato in diverse circostanze ad aprire le marcature, ma ai bolognesi è mancato il guizzo giusto. I padroni di casa hanno fatto fatica a rendersi pericolosi nell'area avversaria, e così la prima frazione di gioco si è chiusa sullo 0-0. Nella ripresa, a regnare è stato l'equilibrio. Le due compagini non sono riuscite a trovare l'affondo per sbloccare l'incontro e, dunque, si sono resi necessari i tempi supplementari. All'11' del secondo tempo supplementare la Bagnolese ha trovato la via della rete con Bocchialini, ma pronta è stata la risposta del Sasso Marconi che al 14' ha ristabilito la parità con Errichiello. E' finita, dunque, 1-1 la sfida che ha decretato la retrocessione dei bolognesi.