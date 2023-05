Prima sconfitta per il Bologna femminile

VENEZIA 1985-BOLOGNA 1-0

VENEZIA 1985: Paccagnella, Gastaldin (77’ Conedera), Amidei, Malvestio, Bortolato, Tosatto, Longato, Tasso, Vivian, Conventi (84’ Compagno), Centasso. All. Murru.

BOLOGNA: Sassi, Alfieri, Asaomah, Colombo, Antolini, Gelmetti, Zanetti (83’ Giuliani), Trombin (61’ Spallanzani), De Biase, Bonacini (46’ Sciarrone), Arcamone (46’ Benozzo). All. Bragantini.

ARBITRO: Falleni di Livorno.

RETI: 38’ Tosatto.

Prima sconfitta in campionato per il Bologna femminile, fermato in casa del Venezia Calcio 1985 per 1-0. Di Tosatto la rete che ha deciso la gara al 38’, per una sconfitta ovviamente indolore visto che il primo posto e la promozione in Serie B sono stati già blindati nello scorso turno. Con ancora tre partite da giocare, però, l’obiettivo sarà mantenere l’attenzione al massimo per chiudere l’annata nel migliore dei modi approcciandosi al meglio a quella che sarà un’estate di programmazione in vista del prossimo campionato di Serie B.