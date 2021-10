Prima sconfitta stagionale per il Mezzolara Calcio

Si 5 risultati utili consecutivi la striscia del Mezzolara Calcio.

Il club bolognese ieri, sabato 16 ottobre, è stato confitto dalla Correggese per 2 a 1.

Il match era partito bene per i padroni di casa che si erano portati in vantaggio al 23°pt con il calcio di rigore Cortese. Dopo, alla lunga, sono venuti fuori gli ospiti che dapprima hanno trovato il pareggio con Damiano al 42° pt e completato l'opera con il goal al 14°st di Lucatti.

Per essendo in vantaggio numerico per via dell'espulsione di Notari al 18 st, il Mezzolara Calcio non è riuscito a trovare la via del goal.

Tabellino:

MEZZOLARA: Malagoli, Barnabà, Garavini, Landi, Dall'Osso, Fort, Faggi, Roselli (22°st Baietti), Triggiani, Rossi, Cortesi (37°st Daytan). A disposizione: Wangue, Pierantozzi, Saputo, Manara, Sciaccaluga, Darraji, Barbieri. Allenatore: Nesi

CORREGGESE: Mora, Rota, Notari, Manuzzi (35°st Riccò), Pupeschi, Cavallari, Ba (14°st Davighi), Pasquini (1°st Roma), Lucatti, Simoncelli, Damiano (22°st Forte). A disposizione: Lugli, Galli, De Santis, Calì, Galletti. Allenatore: Grazini

Arbitro: Sig. Albano Davide Di Venezia

Assistenti: Sig. Zanon Giovanni Di Vicenza e Sig. Fenzi Davide Di Treviso

Marcatori: 23°pt Cortesi (M) su rig., 42°pt Damiano (C), 14°st Lucatti (C)

Espulso: Notari al 18°st per doppia ammonizione

Ammoniti: Pasquini (C), Lucatti (C), Pupeschi (C), Davighi (C), Manuzzi (C), Cortesi (M), Fort (M)

Angoli: 8-2

Recupero: PT 1 min. - ST 4 min.

(Fonte comunicato Mezzolara Calcio)