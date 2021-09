Prima vittoria in Campionato per l'Atletico Castenaso

Una vittoria tanto cercata quella andata in scena ieri, Domenica 19 Settembre, allo Stadio Negrini di Castenaso.

L'Atletico Castenaso ha ospitato il Fossolo 76'.

Il match parte subito con il goal al 7' di Cornacchia (Atl. Castenaso), dopo una decina di minuti gli ospiti riportano il risultato in parità grazie alla rete di Faggioli al 18'. Nel secondo tempo il Fossolo 76' prende le redini del gioco e si procura un rigore che viene parato da Musiani. Dopo un'altra occasione nitida per gli ospiti, è l'Atletico Castenaso ha portarsi in vantaggio con De Biasi al 67'.

Gli ospiti non placano la loro pressione e continuano a macinare gioco per arrivare almeno al pareggio ma sbattono in continuazione contro uno strepitoso Musiani.

Risultato finale 2 a 1 per i padroni di casa.