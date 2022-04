Primavera 3, l'Imolese affronta la Paganese

Si avvicinano le finali playoff dei campionati Primavera 3 e Primavera 4 di Lega Pro, che si giocheranno a Cesena dall’8 al 10 aprile. L’evento vedrà in campo per la Primavera 3, sul campo de centro sportivo Romagna Centro a Martorano, le formazioni di Feralpisalò, Gubbio, Imolese, Paganese, Padova e Palermo, mentre per la Primavera 4, al centro sportivo Sanzio Benedetti di San Vittore di Cesena, giocheranno le compagini di Turris, Fiorenzuola, Juve Stabia e Giana Erminio. In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, per stabilire la squadra vincente, saranno giocati due tempi supplementari, ed eventualmente i calci di rigore. Questo il programma delle finali playoff:

Primavera 3

venerdì 8 aprile, ore 14:30: Feralpisalò-Gubbio;

sabato 9 aprile, ore 14:30: Imolese-Paganese;

domenica 10 aprile, ore 11: Padova-Palermo.

Primavera 4

venerdì 8 aprile, ore 11: Turris-Fiorenzuola;

sabato 9 aprile, ore 11: Juve Stabia-Giana Erminio.