Primavera 3, l’Imolese sfida la Paganese per la promozione

Saranno Imolese e Paganese a sfidarsi nella finale della Primavera 3 di sabato 9 aprile a Cesena. Le due compagini hanno avuto la meglio nei playoff dei rispettivi gironi e così si contenderanno in Romagna la promozione al campionato Primavera 2. Iniziamo dalla Paganese che ha chiuso al terzo posto la classifica del girone C, ed ha affrontato il Bari nella post season. Dopo essersi imposta per 2-1 in trasferta, la formazione azzurrostellata si è vista in svantaggio in casa per 2-0 dopo il primo tempo. Con caparbietà però, la Paganese ha rimontato e trovato il rigore del pari all’87’ così da qualificarsi. Impresa dell’Imolese invece, che da quinta del girone B ha estromesso dai playoff la Vis Pesaro seconda forza del campionato. I rossoblu hanno vinto la gara d’andata sul campo di casa con il punteggio di 2-0. Risultato che è stato determinate per il match di ritorno in terra pesarese, dove a vincere sono stati gli avversari per 2-1. Ma non è bastato per staccare il biglietto della finalissima. E dunque, una tra Paganese ed Imolese festeggerà la promozione al campionato Primavera 2.