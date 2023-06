Progresso in finale di Eccellenza

Con lo 0-0 della gara di ritorno contro il Giulianova, per il Progresso è finale playoff di Eccellenza contro il Bassano. Capolavoro di mister Farneti e dei suoi ragazzi, che hanno dimostrato maturità e grande senso di appartenenza mettendo mente e corpo sul campo. Avversario tosto il Giulianova, ma i rossoblù sono scesi in campo con estrema convinzione senza rischiare più di tanto né tantomeno senza rinunciare a giocare. “Ma ora bisogna azzerare tutto - esordisce il direttore Simone Matta -, preparare la prossima gara è l’unica cosa che conta. Il Bassano è avversario tosto con una tradizione importantissima. Queste sono gare da tripla, come sempre, non si possono fare pronostici”.