Il Progresso non va oltre lo 0-0 sul campo della Savignanese

SAVIGNANESE-PROGRESSO 0-0

SAVIGNANESE: Fusconi, Onofri, Mazzarini, Vitalino (68′ Sbrighi), Lambertini, Cassani (75′ Possenti), Zoffoli, Nicolini (66′ Battistini), Pacchioni, Protino (77′ Bascioni), Osayande (85′ Mazza). All.: Montanari.

PROGRESSO: Cheli, Mantovani, Cantelli, Sansò, Cocchi, Busi, Rossi (64′ Frenotaei), Hasanaj, Baietti (85′ Carrer), Selleri, Ghebreselassie (66′ Matta). All.: Salmi.

ARBITRO: Giovanni Roli di Modena.

Dopo il successo di mercoledì con la Valsanterno arriva un pari per il Progresso, bloccato sullo 0-0 dalla Savignanese. I padroni di casa hanno creato molto, ma l’occasione più ghiotta è stata per gli ospiti che hanno fallito un rigore. La Savignanese prova subito a farsi vedere soprattutto con Pacchioni in due occasioni. Nella prima su punizione, c’è un dubbio di un tocco di mano in area di un difensore bolognese. Al 54′ rigore per il Progresso causato da Onofri per fallo su Ghebreselassie. Dal dischetto Baietti calcia fuori. Nel finale i padroni di casa aumentano i giri del motore e provano a prendersi il successo, ma il Progresso è attento.