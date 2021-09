Il Progresso va al Primo Turno della Coppa Italia

Nel match di oggi pomeriggio il Progresso si è imposto per 2 a 0 contro il Cattolica nella partita valevole per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D

Buona la prima per il Progresso!

Oggi si è giocato il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D e il Progresso si è conteso il proseguimento nella competizione con il Cattolica.

Il partita è terminata 2 a 0 per il club bolognese, che giocava davanti al suo pubblico, grazie ai goal degli Under Matta nel 1° Tempo e Mele nel finale del 2° Tempo.

La prestazione della squadra di casa è stata discreta e ha dato delle buone indicazioni in vista dell'esordio di settimana prossima in Campionato contro la Correggese Calcio 1948.

Da sottolineare l'esordio in Prima Squadra e in una partita ufficiale del giovane 2004 Baccolini che è risultato essere il migliore in campo.