Promozione, gli appuntamenti della 20a giornata

Si torna in campo nella giornata di oggi per il 20° turno del campionato di Promozione. Turno che inizierà alle 17.45 con il primo incontro del Girone D, che metterà di fronte Sasso Marconi e Funo. Nella giornata di domani, invece, la capolista Bentivoglio ospiterà la Libertas Castel San Pietro, in un match che promette spettacolo. L'altra gara da seguire è quella che vedrà sfidarsi Atletico Castenaso e Portuense Etrusca, entrambe attualmente in zona playoff, ma che devono guardarsi le spalle proprio dalla Libertas Castel San Pietro. La principale inseguitrice del Bentivoglio, il Faro Coop, farà invece visita alla Sesto Imolese. Opportunità, questa, per gli ospiti di restare ancora in scia della capolista. Partita sulla carta agevole anche per il Zola Predosa, che sarà ospitato dal fanalino di coda del Girone, l'Airone 83. Incontro importante anche quello tra Porretta 1924 e Fossolo 76, al momento entrambe a distanza di un solo punto dalla zona salvezza. L'ultimo match di giornata vedrà il Trebbo 1979 occupato tra le mura amiche con l'Osteria Grande. Nel Girone C, dopo l'impresa della scorsa settimana sul campo della Virtus Camposanto, il Persiceto 85 sarà impegnato alle 16 con la capolista La Pieve Nonantola.