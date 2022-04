Promozione, il Bentivoglio trionfa con il Sasso Marconi

BENTIVOGLIO-SASSO MARCONI 3-0

BENTIVOGLIO: Piovaccari, Bonandin (65′ Spadaccino), Cattabriga, Ceresi (71′ Mura), Di Sisto, Battaglia (83′ Gualberto), Bonenti (64′ Margotta), Colle (79′ Cordoni), D’Este, Grazia, Fratangelo. All. Galletti.

SASSO MARCONI: Ferrone, La Porta, Lelli (58′ Iodice), Sandri, Fratti, Ortalli (70′ Baillo), Bonvicini, Bouzidi, Benini, Bellisi(79′ Zanni), Baietti. All. Collina.

ARBITRO: Matteo Soverini di Bologna.

RETI: 70′, 78′ e 84′ Fratangelo.

Una gara tosta per il Bentivoglio contro il Sasso Marconi, una squadra in lotta per la salvezza. Con il punteggio bloccato per larga parte del match, al 70′ si è accenso il genio di Fratangelo. Il numero 11 del Bentivoglio si è scatenato ed in 14 minuti ha realizzato una tripletta. Al 70′ ha sbloccato la contesa, il Sasso Marconi ha faticato a ritrovare la concentrazione ed è caduto ancora al minuto 78′. Il bomber di giornata non ha perdonato nulla e a 6′ dalla fine ha fatto esultare definitivamente il pubblico di casa.