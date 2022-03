Promozione, il riassunto della 18a giornata

Si è chiuso il weekend di Promozione valido per la 18a giornata, nel quale non sono mancate le emozioni. Il primo match del Girone D andato in scena, che ha visto scendere in campo il Fossolo 76 Calcio, è terminato con la vittoria della Portuense Estrusca per 3-1. Sconfitta pesante per il Fossolo, che è ora scivolato nella zona playout. A sorpassare quest'ultimo è stata la Sesto Imolese, che ha pareggiato sul campo dell'Airone 83 con il risultato di 2-2. Un punto che ha comunque concesso il sorpasso in calssifica. La capolista Bentivoglio continua la sua marcia verso la promozione diretta, dopo aver superato di misura l'Osteria Grande per 1-0. Distanza dalle inseguitrici Zola Predosa e Faro Coop che è aumentata ad otto lunghezze, dopo che queste ultime sono state fermate con un pareggio rispettivamente da Porretta 1924 e Trebbo 1979. Entrambi gli incontri sono terminati con il punteggio di 1-1. Per la corsa playoff, l'Atletico Castenaso ha allungato sulla Libertas Castel San Pietro, dopo aver trionfato sul campo del Sasso Marconi per 0-3. La Libertas Castel San Pietro ha, invece, pareggiato per 2-2 nella trasferta con il Funo. Nel Girone C, il Persiceto 85 è stato sconfitto a domicilio dal Cavezzo con il risultato di 0-1, ed ora vede la zona salvezza allontanarsi.