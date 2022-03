Promozione, il riassunto della 19a giornata

Si è chiuso il 19° turno del campionato di Promozione, weekend ricco di importanti appuntamenti che ha regalato, come sempre, tante emozioni. Il primo match di giornata del Girone D, ha visto trionfare la Libertas Castel San Pietro tra le mura amiche con il punteggio di 2-0 sull'Airone 83. Risultato importante per i padroni di casa, i quali si rimettono in scia all'Atletico Castenaso per l'ultima piazza valevola per i playoff. Atletico Castenaso che è stato fermato da un pareggio casalingo dalla penultima in classifica, Funo. L'incontro si è chiuso con il risultato di 1-1. Per quanto riguarda i vertici della classifica, il Bentivoglio continua la sua marcia verso la promozione diretta conquistando altri 3 punti sul campo del Fossolo 76, sconfitto per 0-2. Altro stop, invece, per il Zola Predosa, che non è riuscito ad andare oltre l'1-1 nella sfida con il Trebbo 1979. Risultato che ha fatto scalare di una posizione in classifica il Zola Predosa, ed ha permesso, invece, al Faro Coop di staccare quest'ultima dopo la vittoria casalinga per 2-0 sulla Portuense Etrusca. Nella parte bassa della classifica non ci sono stati movimenti. La gara tra Osteria Grande e Sasso Marconi, e quella tra Sesto Imolese e Porretta 1924, sono infatti terminate entrambe 0-0. Nel Girone C, il Persiceto 85 ha compiuto un'impresa sul campo della seconda in classifica, Virtus Camposanto, trionfando per 0-1. Risultato che mantiene viva la speranza di raggiungere la zona salvezza.