Promozione, il riassunto della 22a giornata

Si è chiusa la 22a giornata del campionato di Promozione per le bolognesi impegnate nei Gironi C e D. Nel Girone D, il primo incontro disputato ha visto il Funo sorprendere la Portuense Etrusca con il risultato di 1-2. Vittorie anche per le formazioni che al momento occupano la zona playoff. Il Faro Coop ha battuto a domicilio il fanalino di coda Airone 83 con il punteggio di 1-2, il Zola Predosa ha superato tra le mura amiche il Fossolo 76 per 2-1, mentre l'Atletico Castenaso ha vinto sul campo del Porretta 1924 con il punteggio di 1-2. La capolista Bentivoglio continua la sua marcia verso la promozione diretta, dopo aver trionfato per 3-0 con il Sasso Marconi. Risultato importante per la Sesto Imolese, che ha superato con il risultato di 2-0 l'Osteria Grande togliendosi in questo modo dalla zona playout. L'ultimo incontro di giornata, che ha messo di fronte Trebbo 1979 e Libertas Castel San Pietro, è invece terminato 1-1. Nel Girone C, il Persiceto 85 è caduto sul proprio campo contro la Quarantolese con il punteggio di 1-2.