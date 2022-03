Promozione, i risultati della 20a giornata

Si è chiuso un altro weekend pieno di importanti appuntamenti per il campionato di Promozione. Nel Girone D, la capolista Bentivoglio non si ferma più dopo aver centrato la quarta vittoria consecutiva per 2-0 con la Libertas Castel San Pietro. La principale insegutrice del Bentivoglio, il Faro Coop, resta in scia alla vetta andando a vincere sul campo della Sesto Imolese con uno scoppiettante 2-3. Il Zola Predosa, invece, ha perso contatto proprio dal Faro Coop, dopo essere stato fermato per 1-1 dal fanalino di coda Airone 83. L'Atletico Castenaso ha battuto a domicilio la Portuense Etrusca per 1-2, risultato che ha concesso ai bolognesi il sorpasso in classifica proprio ai danni della Portuense. Nella parte bassa della classifica, il Funo ha conquistato la vittoria sul campo del Sasso Marconi per 2-3, mentre il Porretta si è tolto dalla zona playout grazie alla netta vittoria per 4-0 sul Fossolo 76. L'ultimo incontro del Girone D, che ha visto sfidarsi Trebbo 1979 ed Osteria Grande è terminato 0-0. Per quanto riguarda il Girone C, il Persiceto 85 è caduto con il risultato di 0-1 tra le mura amiche con la capolista La Pieve Nonantola.