Promozione, i risultati della 21a giornata

Si è chiuso un weekend di conferme per il 21° turno del campionato di Promozione. La prima gara del Girone D ha visto scendere in campo Faro Coop e Porretta 1924, con i padroni di casa che hanno conquistato la vittoria per 1-0 restando in scia alla capolista Bentivoglio. Quest'ultima, ha continuato la striscia di successi sbancando lo stadio Negrini con uno 0-2 ai danni dell'Altletico Castenaso. E' tornato alla vittoria il Zola Predosa, che tra le mura amiche ha conquistato un netto successo per 4-1 nella sfida con la Sesto Imolese. Tre punti anche per il Trebbo 1979, che sul campo Fossolo 76 è uscito vincitore per 0-1. Vittoria che ha permesso al Trebbo di agganciare in classifica la Libertas Castel San Pietro al sesto posto. Libertas Castel San Pietro che è stata fermata in casa con un pareggio dal Sasso Marconi, in un incontro che è terminato 1-1. L'Osteria Grande, invece, ha ottenuto un'importante vittoria casalinga per 4-1 con la Portuense Etrusca. Nella parte bassa della classifica, il Funo ha superato per 2-1 il fanalino di cosa Airone 83. Per quanto riguarda il Girone C, il Persiceto 85 è uscito sconfitto nello scontro salvezza con il Fiorano con il risultato di 2-1.