Promozione, successo esterno per il Bentivoglio

ATLETICO CASTENASO-BENTIVOGLIO 0-2

ATLETICO CASTENASO: Tugnoli, Crimi, Mazzoni, Pappalardo (46′ Neri), Arcesilai, Galluccio, Maddaloni, Vinjolly, Cornacchia, Meacci (66′ Sandri), Coletti (66′ Spazzoli). All. Mazzoni.

BENTIVOGLIO: Piovaccari, Mura (70′ Ceresi), Cattabriga, Battaglia, Busi (74′ Di Sisto), Neri (85′ Gualberto), Bonenti (70′ Margotta), Colle, D’Este, Grazia (63′ Spadaccino), Fratangelo. All. Galletti.

ARBITRO: Gabriele Marino di Parma.

RETI: 26′ Fratangelo, 80′ Di Sisto.

Vittoria di capitale importanza per il Bentivoglio di Mister Galletti che ha espugnato lo stadio Negrini di Castenaso, dove è riuscito ad avere ragione dell’Atletico per 2-0. Gara solida per la capolista del Girone D che nei momenti chiave non ha fallito. A metà tempo il Bentivoglio si è scatenato. D’Este ha sbagliato un calcio di rigore (24′), ma dopo appena 2′ Fratangelo ha spezzato l’equilibrio del match. Nella ripresa il Bentivoglio ha controllato senza troppi patemi ed all’80' è scappato definitivamente con la rete di Di Sisto.