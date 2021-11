Prova di forza impressionante per il Corticella Calcio

Squadra in casa

Una vittoria straripante quella andata in scena ieri nel match tra Corticella e Castenaso.

La partita presentata come big match della 9° giornata del Campionato di Eccellenza Girone B in realtà non ha avuto storia.

Tutto succede nel secondo tempo dopo una prima frazione conclusa a rete inviolate.

Al 47° arriva la rete di Girotti che porta i padroni di casa in vantaggio. La determinazione e ritmo di gioco imposto dal Corticella sono quelli di una grande squadra che trova subito il raddoppio con la rete di Cipriano. Passano 4 minuti e arriva anche il terzo goal con la doppietta di Girotti. Al 71° i padroni di casa calano il poker con Oubakent. Gli ospiti completamente frastornati trovano la rete della bandiera con Nanetti. Al 92° c'è anche spazio per il 5 a 1 siglato da Chmangui.