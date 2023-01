Quindicesima vittoria di fila per il Bologna femminile

BOLOGNA-LEBOWSKI 3-0

BOLOGNA: Sassi, Alfieri, Asamoah (66’ Pacella), Colombo (82’ Giuliani), Antolini (66’ Rambaldi), Gelmetti (77’ Marcanti), Benozzo, De Biase (87’ Polisi), Bonacini, Arcamone, Spallanzani. All. Bragantini.

LEBOWSKI: Manfredini, Corsiani, Briccolani, Dominici (46’ Alessandrini), Baroni (75’ Dominici), Tanini, Erriquez, Tamburini, Carrozzo, Valoriani (72’ Haidari), Diamanti. All. Serrau.

ARBITRO: Pelaia di Pavia.

RETI: 25’ Gelmetti, 37’ e 62’ Colombo.

Sono quindici le vittorie consecutive del Bologna femminile di Simone Bragantini, che batte 3-0 in occasione della prima giornata di ritorno anche il Centro Storico Lebowski, l’unica squadra che fin qui non era stata sconfitta dalle rossoblù. Il successo contro la squadra toscana è netto e convincente, per una gara sbloccata già al 25’ grazie alla rete della solita Gelmetti, a segno per la diciassettesima volta in campionato quando si è arrivati al sedicesimo turno. Dopo appena dodici minuti, poi, è Valentina Colombo a realizzare la rete del raddoppio, con il Bologna che in seguito controlla senza troppi problemi la gara, trovando poi con la stessa Colombo il gol del definitivo 3-0 al termine di una bella azione. In seguito a questo risultato Antolini e compagne salgono quindi a 46 punti, a più sei sul Merano e a più otto sul Lumezzane, entrambe vincenti contro rispettivamente Vicenza e Venezia 1985.