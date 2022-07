Bologna, al via la stagione: oggi il raduno dei rossoblù

Parte oggi la stagione 2022-2023 del Bologna. Staff e giocatori si ritroveranno oggi alle ore 17 al centro sportivo di Casteldebole per cominciare a preparare la nuova stagione. I rossoblù rimarranno qualche giorno a Bologna per poi trasferirsi, il 6 luglio, a Pinzolo, dove rimarranno fino al prossimo 17 luglio. I giocatori impegnati con le Nazionali dei rispettivi paesi si aggregheranno al resto della squadra direttamente in Trentino-Alto Adige.

Bologna, ufficiale Lykogiannis

Nel frattempo, è ufficiale la prima operazione del calciomercato estivo. Il club ha infatti ufficializzato, attraverso una nota apparsa sul sito, la firma di Charalampos Lykogiannis: “Settimo giocatore greco della storia del Bologna (dopo Zagorakis, Moras, Kone, Christodoulopoulos, Oikonomou e Torosidis), Charalampos Lykogiannis è un terzino sinistro esplosivo, dotato anche di buon tiro, abile nelle punizioni e bravo nel gioco aereo grazie ai suoi 186 centimetri di altezza".

"Nato il 22 ottobre 1993 al Pireo, a pochi chilometri da Atene, il difensore cresce nelle giovanili dell’Olympiakos esordendo in prima squadra il 25 gennaio 2012 e totalizzando 10 presenze tra campionato e coppe. Le due stagioni successive lo vedono giocare nella massima divisone greca in prestito prima al Levadeiakos, poi all’Ergotelis. Nel luglio 2015 lascia il campionato greco e approda in Austria allo Sturm Graz dove in due anni e mezzo colleziona complessivamente 81 presenze e mette a segno 6 reti. Il 22 gennaio 2018 viene acquistato dal Cagliari e con il club sardo totalizza 109 presenze e 5 gol. Vanta 6 presenze con la maglia della Nazionale Greca con cui ha esordito nel 2017. Dal luglio 2022 – si chiude la nota del club – è in rossoblù a titolo definitivo”.

Foto bolognafc.it