Ripescaggio Lega Pro, la situazione del Corticella

Con le finali playoff di serie D definitivamente in archivio, è tempo di analizzare la graduatoria per i ripescaggi in Lega Pro. Vista la situazione, sono davvero pochissime le speranze per il Corticella di salire tra i professionisti attraverso questo percorso. Da regolamento Lega, qualora vi siano delle escluse dalla C, viene scelta prima la seconda squadra di una formazione di serie A - e sono in corsa Atalanta e Sassuolo -, poi una retrocessa sul campo dalla C ed infine una ripescata dalla D. Inoltre, ai coefficienti dei club vanno aggiunti come bonus uno 0,10 per le vincenti playoff che hanno vinto il proprio girone e la graduatoria ‘giovani D valore’, e 0,05 per le vincenti playoff e classificatesi al secondo o terzo posto della graduatoria ‘giovani D valore’ del proprio girone. Questa la classifica ripescaggi in Lega Pro delle vincenti finali playoff di serie D: 1 - Alcione Milano 2.13; 2 - Nardò 1.91; 3 - Alma Juventus Fano 1.86; 4 - Pianese 1.85; 5 - Vado; 1.81; 6 - Casertana 1.70; 7 - Campodarsego 1.58; 8 - Trapani 1.58; 9 - Corticella 1.50.