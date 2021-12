Risultati Girone C e D Promozione

AGGIORNAMENTO

RISULTATI PARTITA:

Girone C

Atletico SPM - Polinago 1-3

Girone D

Trebbo 79 - Portuense Etrusca 1-2

Faro Coop - Libertas Castel San Pietro 3-0

Fossolo 76 - Atletico Castenaso 1-2

Osteria Grande - Airone 3-2

Sesto Imolese - Sasso Marconi 3-2

Calcio Zola Predosa - Funo 3-0

Porretta 24 - Bentivoglio 0-6

Pronti per la 15° giornata del Campionato di Promozione Girone D e C?

Oggi, sabato 18 dicembre, alle 15 andrà in scena l'anticipo del girone D mentre il C e le altre squadra del girone D scenderanno in campo domani.

Il campionato del girone C vede oramai lanciatissima verso la vittoria finale la Pieve Nonantola

Programma del Girone C:

Atletico SPM - Polinago ore 14:30 presso lo Stadio Cremonini

Mentre, il girone D, ha sempre come capo treno il Bentivoglio Calcio seguito dallo Zola Calcio

Programma:

Trebbo 79 - Portuense Etrusca sabato alle ore 15 presso lo Stadio Comunale Di Trebbo Di Reno

Faro Coop - Libertas Castel San Pietro domenica alle ore 14:30 presso lo Stadio Romagnoli Sintetico

Fossolo 76 - Atletico Castenaso domenica alle ore 14:30 presso lo Stadio Felsina

Osteria Grande - Airone domenica alle ore 14:30 presso lo Stadio Comunale Osteria Grande Campo b

Sesto Imolese - Sasso Marconi domenica alle ore 14:30 presso lo Stadio Balducci comunale

Calcio Zola Predosa - Funo domenica alle ore 14:30 presso lo Stadio Filippetti E.sintetico