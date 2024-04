Roma-Bologna 1-3: Il sacco di Roma | Cronaca e pagelle

Rossoblù impeccabili e spietati nella bolgia romana: una vittoria larga, meritata e che vale la quasi certezza dell’approdo in Champions. Un sogno che, a questo punto, sta per diventare una solida realtà...

Cronaca del match

Sul rettangolo verde di un stadio Olimpico stipato in ogni ordine di posto, il Bologna parte con piglio gagliardo ma la prima occasione è a tinte giallorosse: traversone basso di Dybala per El Shaarawy che spara la sfera nel Tevere da buona posizione. Passato lo spavento, i rossoblù reagiscono con rabbia e colpiscono duramente la difesa romana: cross da sinistra di Calafiori e girata volante stratosferica di El Azzouzi che bacia il palo prima di rotolare alle spalle di Svilar. Al 14’, gli emiliani sono avanti per la gioia degli oltre tremila supporters scesi all’ombra del Colosseo. La Roma, ovviamente, non ci sta e Paredes rischia di trovare il punto del pari dopo un mezzo pasticcio in fase di impostazione di Lucumi. Palla larga e punteggio invariato. La gara non conosce pause, mentre gli animi si surriscaldano e Maresca deve ricorrere a qualche cartellino per raffreddare la temperatura. Sul versante opposto, è il Bologna a rendersi ancora pericoloso con una punizione velenosa di Saelemaekers che si stampa sulla traversa. L’occasione sfuma, ma i petroniani non alzano il piede dall’acceleratore e così, al 45’, è Zirkzee a battere nuovamente l’estremo difensore capitolino da distanza ravvicinata dopo una sponda aerea di El Azzouzi. Palla oltre l’ultima linea e squadre al riposo con il Bologna sopra di due lunghezze.

Ripresa che comincia con gli uomini di De Rossi che provano a riaprire il discorso prima con un siluro di El Shaarawy dal limite che colpisce la provvidenziale faccia di Posch sulla linea e poi con una sassata che costringe Skorupski a respingere in tuffo. Il Bologna salva lo specchio e la gara prosegue. La Roma, però, è furiosa e al 56’ è il neo entrato Azmoun ad insaccare da due passi dopo una doppia parata di Skorupski. Il gol dell’iraniano rimette i giochi in discussione e l’Olimpico alza i decibel. I padroni di casa spingono a testa bassa e il Bologna soffre tremendamente. Tuttavia, al 65’, sono gli ospiti a colpire in maniera letale in contropiede: apertura visionaria di Zirkzee e cucchiaio da urlo di Saelemaekers a tu per tu con Svilar. Roma 1, Bologna 3. A questo punto, l’immancabile girandola di cambi scombina ulteriormente le carte in tavola, ma la trincea felsinea regge con grande ordine e al triplice fischio la festa del popolo rossoblù può cominciare.

Pagelle

Skorupski 7: Bravo sulla fucilata di Paredes, nulla può sul terzo tocco ravvicinato in occasione della marcatura romanista.

Posch 7,5: La sua parata di faccia in avvio di ripresa vale quanto un gol, anche se deve essere stato l’equivalente di un gancio diretto di Mike Tyson (De Silvestri 6: Mette la sua enorme esperienza a disposizione per rasserenare i compagni nel finale)

Beukema 7,5: Una serie di chiusure fondamentali e tanta personalità contro avversari di grande spessore.

Lucumi 7: Rischia di fare una frittata atomica nel primo tempo, poi si riprende e nel finale sulle palle alte diventa una contra aerea efficace come quella israeliana.

Calafiori 7,5: Difende, contrasta, imposta e pennella l’assist del vantaggio. Pronto anche per candidarsi direttamente alle prossime europee con un partito tutto suo. (Kristiansen 6: Scende in campo per rifiatare il “Cala” sull’out mancino)

Freuler 7: Solito faro del centrocampo. Capace di tenere il timone della nave rossoblù con straordinaria lucidità e grande sagacia tattica.

Aebischer 7: Partita di sacrifico. Da gregario. Ma il Giro d’Italia e il Tour de France si vincono anche grazie ai gregari, o no?

Ndoye 7,5: Corre tanto da fare invidia a coloro che Dante spedì nel canto III dell’Inferno. Semina avversari e porta a casa una serie di gialli molto importanti. Dopo l’errore di Frosinone, questa è la risposta migliore che potesse dare (Fabbian 6: Aggiunge la sua fisicità negli ultimi minuti)

El Azzouzi 8,5: Lotta con grinta in mezzo al campo nei primi minuti, poi al 14’, inventa una “pera” da capogiro. Roba da copertina Panini. Dopo il gol alla Lazio, la "volpe del deserto" ha colpito ancora all’Olimpico. Come faceva la canzone? “El Azzouzi, gira sempre in San Donato… ed è il nostro goleador” (Urbanski 6: Fa il suo nel finale)

Saelemaekers 8,5: Più che una “salamandra” sembra un calabrone asiatico che svolazza leggiadro mettendo in apprensione l’intera difesa romana. Fa partire la transizione per il gol del vantaggio, colpisce una traversa su calcio piazzato all’imbrunire della prima frazione e mette il suo zampino anche nell’azione che porta alla seconda marcatura. Ah, nella ripresa segna il terzo gol rossoblù con un tocco morbido di “tottiana” memoria. Qui. A Roma. Quando è in giornata, il belga non si discute...

Zirkzee 7,5: Gol, assist e la solita eleganza. Esce per un piccolo problema muscolare tra gli applausi del settore ospiti (Castro 6,5: Entra con una “fotta” incredibile. Si batte con grinta e segna un gol giustamente annullato per un fuorigioco di partenza di Urbanski )





Tabellino

Roma (4-3-3): Svilar; Celik (51' Karsdorp), Mancini, Llorente, Angelino (51' Spinazzola); L. Pellegrini, Paredes, Cristante (85' Costa); El Shaarawy (72' Baldanzi), Abraham (51' Azmoun), Dybala. A disp. Rui Patricio, Boer, Kristensen, Smalling, Huijsen, Bove, Sanches, Aouar, Zalewski. All. De Rossi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (80' De Silvestri), Beukema, Lucumi, Calafiori (80' Kristiansen); Aebischer, Freuler; Ndoye (80' Fabbian), El Azzouzi (76' Urbanski), Saelemaekers; Zirkzee (67' Castro). A disp. Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Kristiansen, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Fabbian, Karlsson, Orsolini. All. Thiago Motta

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti: Passeri-Costanzo

IV Uomo: Sacchi

Var: Irrati-Chiffi

Reti: 15' El Azzouzi, 45' Zirkzee, 56' Azmoun, 65' Saelemaekers

Ammoniti: 6' Paredes, 6' Zirkzee, 13' Angelino, 33' L. Pellegrini, 40' El Shaarawy, 64' Llorente, 64' Freuler