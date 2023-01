Bologna sconfitto a Roma. L’analisi del match e le pagelle dei rossoblù

Prima partita del 2023 per il Bologna che gioca e perde contro la Roma. All’Olimpico finisce 1-0 grazie ad una rete su rigore di Pellegrini. Dopo un primo tempo interpretato male dal Bologna, nel secondo tempo i rossoblù escono fuori con più carattere e per poco non trovano il pari: al 96’ Ferguson colpisce di testa ma un salvataggio di Abraham sulla linea del portiere pone fine alle speranze rossoblù.

Roma-Bologna, la gara

Dopo qualche minuto di pressing e maglie strette, al 4’ si verifica già uno dei momenti chiave della partita: triangolazione Dybala-Zaniolo con l’argentino che viene atterrato da Lucumì. Dal dischetto si presenta Pellegrini che non sbaglia.

La gara stenta a decollare e nel primo tempo sono pochissime le occasioni per le due squadre. Al 17’ Mancini calcia forte verso la porta di Skorupski, Zaniolo devia ma il pallone finisce alto. Al 31’ Orsolini tenta una rovesciata su assist di Lykogiannis ma anche qui la palla finisce alta. Ancora il Bologna con Arnautovic al 39’, con un tiro piuttosto estemporaneo che finisce fuori, mentre nel finale di tempo la Roma va vicina per due volte al raddoppio con Dybala e Zaniolo, in entrambi i casi su sviluppi da corner.

Il secondo tempo si apre con un’occasionissima per la Roma: assist di Celik, svirgolata di Soumaoro che mette Zaniolo davanti a Skorupski. L’attaccante giallorosso mastica un po’ la conclusione e Skorupski è bravo in uscita bassa a impedire la rete. Risponde subito il Bologna con una bella azione di Orsolini che però all’ultimo istante sbaglia l’assist per il pareggio di Dominguez. Al 56’ doppia occasione per il Bologna: sugli sviluppi di un corner prima Arnautovic e poi Ferguson tentano la conclusione, ma in entrambi i casi la difesa giallorossa è pronta nelle respinte. Al 61’ palla lunga di Dominguez per Ferguson che per poco non arriva in scivolata, poi lo stesso Ferguson viene ammonito per simulazione al 69’.

Negli ultimi minuti di gara il Bologna alza il baricentro e per poco, in una delle ultime azioni gara, non trova il pari: da calcio d’angolo Dominguez allunga con il tacco per la testa di Ferguson. La palla scavalca Rui Patricio ma Abraham alza sopra la traversa con un colpo di testa.

Roma-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6: ad inizio secondo tempo le sue mani salvano il Bologna dopo un’indecisione di Soumaoro. Prima e dopo, complici anche i tentativi vicini allo zero della Roma, il nulla.

Posch 5,5: a inizio gara corre spigliato sulla destra. Cala con il passare dei minuti (82’ Pyyhtia sv).

Soumaoro 5,5: macchinoso, ma efficace.

Lucumì 5: distratto nell’occasione del rigore che decide il match.

Lykogiannis 6: una buona gara, ma pecca un po’ in brillantezza (65’ Cambiaso 5: non cambia poi tanto rispetto al compagno).

Medel 6: il Pitbull corre tanto e bene, poi esce con le pile scariche (65’ Schouten 5: troppo impreciso per un giocatore con la sua qualità).

Ferguson 5: fatica a imporsi, un passo indietro rispetto alle ultime uscite nonostante il gol sfiorato all’ultimo istante di gara.

Orsolini 5,5: comincia bene e per poco non segna il gol della giornata. Poi cala in corsa e qualità.

Dominguez 5: tocca tantissimi palloni ma è spesso impreciso. Spettacolare il tacco che quasi regala la palla gol a Ferguson.

Soriano 4,5: impalpabile, forse penalizzato anche dal ruolo non suo (57’ Aebischer 5,5: dà corsa e dinamismo).

Arnautovic 5: tocca pochissimi palloni e non è praticamente mai pericoloso. Non la sua serata migliore.

Motta 5,5: la squadra gioca la sua partita e per poco non la riagguanta. Peccato per il primo tempo praticamente regalato alla Roma.

Roma-Bologna, il tabellino

Roma (3-4-2-1): Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic (64’ Matic), Pellegrini, Cristante, El Shaarawy (65’ Zalewski); Zaniolo (60’ Abraham), Dybala (74’ Bove).

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Spinazzola, Vina, Camara, Shomurodov, Majchrzak, Volpato.

Allenatore: José Mourinho (Foti in panchina).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (82’ Pyyhtia), Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis (65’ Cambiaso); Medel (65’ Schouten), Ferguson; Orsolini, Dominguez, Soriano (57’ Aebischer); Arnautovic.

A disposizione: Bagnolini, Sosa, Moro, Sansone, Raimondo.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Santoro di Messina.

Assistenti: Galetto, Mondin.

IV Uomo: Marcenaro.

VAR: Chiffi.

AVAR: Longo.

Reti: 6’ Pellegrini (R).

Ammonizioni: 33’ Ibanez (R), 69’ Ferguson (B), 71’ Motta (B – dalla panchina), 76’ Celik (R), 85’ Aebischer (B), 90+6 Dominguez (B).

Espulsioni: -.

Foto Twitter Bologna FC