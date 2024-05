Perle balistiche e tocchi raffinati: Saelemaekers MVP del mese di aprile

Altro sorriso in casa felsinea che, dopo aver visto Lewis Ferguson alzare al cielo il “Premio Giacomo Bulgarelli – Number 8”, festeggia ora il successo di Alexis Saelemaekers, votato miglior giocatore di aprile. Tre gol e un assist in quattro partite (con il Monza era squalificato): tanto è bastato all'ex rossonero per raggiungere la vetta di questa particolare classifica, precedendo di una posizione il portiere della Roma Mile Svilar.

Colpi di genio

Andiamo, allora, a ripercorrere le straordinarie giocate dell’estroso esterno fiammingo, capace negli ultimi trenta giorni di sobbarcarsi sulle spalle il peso della squadra rossoblù, deliziando i tifosi con finezze tecniche e gol d’autore.

30a giornata, Bologna-Salernitana 3-0: contro la formazione campana, Alexis segna il gol del momentaneo 2-0 sparando dall’angolo sinistro dell’area un missile antiaereo da fare invidia alla Nato. Palla sotto l’incrocio e Dall’Ara in festa. Ah, sì, nel finale disegna con il tacco anche l’assist che vale il definitivo 3-0 emiliano firmato da Lykogiannis. Una gara da incorniciare per lui.

33a giornata, Roma-Bologna 1-3: all’ombra del Colosseo e nella tana de “Er Pupune”, il belga chiude il match battendo Svilar in uscita con un colpo sotto degno del migliore cucchiaio di “tottiana” fabbricazione. Applausi per l’esecuzione tecnica, ma soprattutto per il coraggio e la freddezza...

34a giornata, Bologna-Udinese 1-1: altra superba magia tre le mura amiche dello stadio bolognese. Stessa posizione e stesso incrocio dei pali del gol contro la Salernitana, ma stavolta direttamente da calcio piazzato. Una parabola semi celestiale, un dardo velenoso che consente ai felsinei di recuperare una gara che si stava maledettamente complicando, vista l’inferiorità numerica in campo e lo svantaggio nel punteggio.

Tre autentici capolavori, insomma, roba da museo del calcio per intenderci, a testimonianza che quando l’ex Milan è in giornata può veramente fare la differenza in questo campionato. Il riscatto dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni e sarebbe cosa buona e giusta esercitarlo già il 1° di luglio.

Il CT al Nicolò Galli

Intanto, come già accennato in precedenza, il selezionatore azzurro Luciano Spalletti ha fatto tappa a Bologna: nella mattinata odierna, infatti, il Commissario Tecnico è stato in visita a Casteldebole, dove si è confrontato con lo staff tecnico guidato da Thiago Motta prima di assistere alla classica seduta di allenamento prevista dal programma.