Verso Salernitana-Bologna, Motta: “Siamo pronti per fare una grande gara”

Seconda trasferta consecutiva per la truppa felsinea guidata da Thiago Motta che, domenica alle ore 18, affronterà la Salernitana nel match valido per il 15° turno di questo campionato di Serie A 2023-2024. Sfida delicatissima per entrambe, dal momento che da una parte c’è un Bologna ferito ma voglioso di continuare a sognare in grande, mentre dall’altra una Salernitana ultima in classifica e con un bisogno di punti pressoché disperato.

Le parole di Motta in conferenza

Ad introdurre l’enigmatica sfida dello stadio Arechi, come di consueto, ci ha pensato il mister rossoblù Thiago Motta: “Sarà un match molto complicato. Dopo quello che è successo a Lecce abbiamo ripreso a lavorare in maniera serena e non dobbiamo più pensarci. Fattore ambientale? C’è sempre. Mi aspetto la miglior Salernitana possibile, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi”.

I singoli

Una formazione avversaria che, con Inzaghi, è diventata camaleontica, passando indifferentemente da 3 a 4 giocatori sulla linea difensiva: “Non ho ancora deciso chi saranno gli esterni, perché abbiamo diversi giocatori che possono ricoprire quei ruoli”, ha specificato il mister senza sbottonarsi troppo. Di sicuro, però, non ci sarà Orsolini, ancora fermo ai box dopo l'infortunio: “Riccardo non sarà convocato per questa trasferta, poi vedremo di settimana in settimana. Davanti, invece, Van Hooijdonk e Zirkzee stanno lavorando bene per guadagnarsi un posto da titolare. Freuler? È importante per noi sia dall’inizio che in corsa d'opera, vedremo nelle prossime ore come schierarlo”.