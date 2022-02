Salernitana-Bologna, le probabili formazioni: tornano Medel e Svanberg

Sorrisi stampati in faccia a Casteldebole dopo la vittoria ritrovata contro lo Spezia. Il Bologna torna in campo nell’insidiosa trasferta di Salerno e Sinisa Mihajlovic potrà contare sui rientri di Medel e Svanberg, squalificati nella gara vinta contro i liguri. La Salernitana, attualmente all’ultimo posto in classifica, tra gennaio e febbraio ha vissuto una vera e propria rivoluzione: undici nuovi acquisti, Walter Sabatini come nuovo direttore sportivo e Davide Nicola al posto dell’esonerato Stefano Colantuono. La formazione campana viene da tre pareggi consecutivi, registrando così la striscia di imbattibilità più lunga della sua stagione.

Salernitana-Bologna, le scelte dei due allenatori

Come detto, Mihajlovic potrà contare sui rientri di Medel e Svanberg, entrambi candidati a partire dal primo minuto. Con il cileno nel terzetto di difesa sicura la presenza di Theate, mentre come centrale di destra Bonifazi sembra in vantaggio su Soumaoro. Confermatissimi De Silvestri e Hickey sulle corsie laterali, così come Schouten in cabina di regia. Nel tridente d’attacco sicuri di una maglia da titolare Barrow e Arnautovic, possibile invece che capitan Soriano possa partire dalla panchina per dare continuità ad Orsolini.

Nella Salernitana assente Radovanovic, con Ederson che giocherà al suo posto. Nicola recupera però Gyomber, Di Tacchio e l’ex Simone Verdi, candidato a partire dal primo minuto nel tridente con Djuric e Bonazzoli.

Salernitana-Bologna, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, Kastanos, L. Coulibaly; Verdi; Djuric, Bonazzoli.

A disposizione: Belec, Fiorillo, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Veseli, Bohinen, Di Tacchio, Obi, Zortea, Mikael, Mousset, Ribery, Perotti.

Allenatore: Davide Nicola.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Dijks, Soumaoro, Mbaye, Kasius, Aebischer, Viola, Vignato, Soriano, Sansone, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Foto Bologna FC