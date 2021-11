Sampdoria-Bologna, probabili formazioni: Mihajlovic cerca la continuità

Il Bologna torna a giocare alle ore 15 della domenica e lo farà sfidando in trasferta la Sampdoria. I blucerchiati in settimana sono stati in ritiro a Bogliasco, visto il negativo inizio di stagione: sono sei le sconfitte finora per la squadra di Roberto Daversa, chiamato ad invertire la rotta. Vento in poppa invece per i rossoblù: dopo le sconfitte con Milan e Napoli è arrivata la vittoria interna per 2-0 con il Cagliari, che ha riportato la squadra di Mihajlovic nella parte sinistra della classifica.

Sampdoria-Bologna, le scelte dei due allenatori

Poche sorprese da parte di Sinisa Mihajlovic per questa gara: il tecnico ha ormai puntato stabilmente sulla difesa a tre, trovando in Soumaoro, Medel e Theate gli interpreti migliori. De Silvestri e Hickey intoccabili sulle corsie laterali così come la coppia Dominguez-Svanberg in mezzo al campo, aspettando il rientro di Schouten e Viola, entrambi fermi ai box. Confermatissimo anche il trio d'attacco composto da Barrow, Soriano e Arnautovic, con l'austriaco che è tornato al gol proprio nella gara contro i sardi.

Qualche defezione anche in casa Sampdoria: Damsgaard si è operato in settimana al ginocchio e anche Gabbiadini non è al meglio. Scontata quindi per Daversa la coppia d'attacco Caputo-Quagliarella.

Sampdoria-Bologna, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Dragusin, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Askildsen; Caputo, Quagliarella.

A disposizione: Falcone, Colley, Ferrari, Chabot, Depaoli, Laut, Murru, Trimboli, Ciervo, Torregrossa.

Allenatore: Roberto Daversa.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Binks, Amey, Mbaye, Dijks, Vignato, Skov Olsen, Orsolini, Cangiano, Sansone, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Foto Twitter Bologna FC