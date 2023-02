Skorupski para, Orso incanta: il Bologna espugna Marassi. Pagelle e cronaca della vittoria contro la Samp

Ancora una vittoria esterna per il Bologna che riscatta la brutta prestazione contro il Monza e va a prendersi i tre punti in casa della Sampdoria. Tanti i punti di svolta della partita: Soriano torna al gol dopo sessantacinque giornate a secco, poi due rigori assegnati alla Sampdoria (entrambi discutibili) in una manciata di minuti, il primo messo a segno da Sabiri e il secondo respinto per due volte da Skorupski. Infine, la grande giocata del solito Orsolini che al 90’ si inventa il gol vittoria infilando la palla sotto al sette alla destra di Audero.

Una bella gara che ha visto il Bologna soffrire e poi colpire quando c’è stata la possibilità di farlo, capace di reagire anche alle decisioni più discutibili dell’arbitro Irrati. In attesa di Torino e Udinese, i rossoblù raggiungono il settimo posto solitario in classifica.

Sampdoria-Bologna, la cronaca del match

Buon ritmo già nei primi minuti della partita. Al 2’ azione insistita sulla destra della Samp, Gabbiadini entra in area e ci prova con la punta del piede sinistro, trovando però i guantoni di Skorupski. Samp pericolosa al 6’ ancora con Gabbiadini: palla lunga di Leris a superare la difesa, l’ex attaccante di Napoli e Bologna calcia con il sinistro ma la palla sfila sopra la traversa. Risposta pronta del Bologna con Ferguson ma il tiro dello scozzese è debole e centrale. I padroni di casa tentano di tenere maggiormente il possesso palla mentre i rossoblù si affidano di più alle transizioni passando per le corsie laterali. Al 26’ buona combinazione Orsolini-Barrow, il 7 arriva a calciare ma Audero blocca in presa bassa. Ancora Bologna con Posch ma il suo destro dal limite viene deviato in corner: sugli sviluppi dell’angolo Soriano raccoglie dal limite e calcia un missile che si infila all’angolino basso alla sinistra del portiere doriano. Dopo un controllo al VAR per un possibile fuorigioco di Schouten, Irrati assegna il gol. Al Ferraris è 0-1. Il capitano rossoblù ritrova quindi il gol dopo sessantacinque giornate di campionato: l’ultima rete era arrivata proprio contro la Sampdoria il 14 marzo del 2021.

Al 32’ ancora una chance per il Bologna ma Barrow sbuccia il pallone da buona posizione e il suo destro finisce alto. Al 40’ finisce la partita di Posch, sostituito con Kyriakopoulos dopo essersi accasciato a terra in due occasioni per un fastidio alla gamba sinistra. Dopo due calci piazzati che non impensieriscono il Bologna il primo tempo si chiude.

Nel secondo tempo Stankovic cambia tre uomini e passa al 4-2-3-1 con Gabbiadini come unica punta. Al minuto 51 grande chance sprecata da Orsolini servito in profondità da Dominguez: il 7 entra in area ma sbaglia lo stop sull’imbucata dell’argentino, consegnando di fatto palla ad Audero. Il canovaccio della partita ormai è chiaro: la Sampdoria alza il baricentro nel tentativo di costruire occasioni per il pareggio mentre il Bologna difende con ordine e tenta di raddoppiare con le ripartenze. Al 67’ Irrati fischia calcio di rigore per la Sampdoria: Gabbiadini viene servito direttamente da rimessa laterale, l’abbraccio di Lucumì sull’attaccante doriano per Irrati è troppo stretto ed è quindi calcio di rigore. Il neoentrato Sabiri tocca il suo primo pallone calciando proprio dal dischetto: il tiro è basso e centrale ma Skorupski è battuto. 1 a 1 al Ferraris.

D’improvviso la partita si infiamma e dopo appena due minuti c’è ancora un episodio da rigore: cross di Zanoli in area, Sosa in scivolata tocca accidentalmente la palla con il braccio e per Irrati è nuovamente penalty. Va ancora Sabiri ma stavolta Skorupski para sia la prima conclusione che la ribattuta e il punteggio rimane sull’1 a 1. L’inerzia del match ormai è cambiata e la Samp spinge sull’acceleratore: ancora Sabiri pericoloso dal limite dell’area ma il suo destro è deviato in corner. Giro di cambi per le due squadre con l’ingresso del classe 2004 Raimondo nel Bologna e con l’esordio per l’ex Real Madrid e PSG Jesé Rodriguez nella Sampdoria. Nei minuti finali di partita saltano gli schemi e la palla corre veloce da una parte all’altra del campo. All’88’ occasione per Orsolini che riceve da destra, si accentra e calcia con il mancino dal limite dell’area. Il tiro però non prende il giusto giro e termina sul fondo. L’errore però è il preludio del gol: Orsolini raccoglie ancora da destra, rientra dal lato corto dell’area e scaglia un sinistro a incrociare da posizione defilata. Stavolta la conclusione è forte e precisa e si infila sotto all’incrocio: il Bologna torna in vantaggio, ma solo dopo un lungo controllo al VAR sulla posizione di partenza di Orsolini. Dopo la rete del 7 la Samp prova ad offendere ma senza riuscirci: arriva il triplice fischio, il Bologna ha vinto.

Sampdoria-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6,5: praticamente mai impegnato fino al doppio calcio di rigore, ha il grande merito di tenere a galla la squadra intuendo la conclusione di Sabiri.

Posch 6,5: gioca bene fino a che rimane in campo, poi è costretto ad alzare bandiera bianca (40’ Kyriakopoulos 5,5: un paio di falcate sul fondo e poco più).

Lucumì 5: il primo tempo è perfetto ma nel secondo entra in un vortice di nervosismo che guasta la sua prestazione. Il fischio di Irrati sul primo calcio di rigore sembra eccessivo ma il suo fallo è goffo e troppo plateale.

Sosa 6: non dà mai la sensazione di essere pienamente a suo agio, specialmente con la palla tra i piedi, ma la sua prestazione difensiva è solida.

Cambiaso 7: sarà forse l’aria di mare, sta di fatto che si rivede il Cambiaso ammirato quando vestiva la maglia del Genoa. Prima a sinistra, poi a destra, la sostanza non cambia: grande generosità in fase d’attacco e grande attenzione in quella di ripiego.

Schouten 6: non la sua miglior prestazione ma elargisce la solita dose di tranquillità ai compagni (80’ Medel sv).

Dominguez 6,5: meno offensivo del solito ma molto intenso in mezzo al campo (80’ Moro sv).

Orsolini 7,5: corre, rincorre, difende a sinistra e attacca da destra, tira, sbaglia e ci riprova. Poi al 90’ la perla che vale i tre punti. È lui il leader tecnico di questo Bologna.

Ferguson 5,5: tanta intensità per tutta la partita, lui corre molto ma sparisce un po’.

Soriano 6,5: finalmente il capitano si sblocca dopo oltre 700 giorni senza rete. Buon ritmo oltre al bellissimo gol (66’ Aebischer 6: entra in una fase delicata del match, si rimbocca le maniche e aiuta come può).

Barrow 5: non è il suo periodo migliore e la prestazione di oggi lo conferma ulteriormente (80’ Raimondo sv).

Motta 6,5: il Bologna tiene quando la Samp attacca e risponde con delle ripartenze che fanno paura ai blucerchiati. Intelligente nel capire il momento della partita e a cercare, anche con i cambi, la giocata della vittoria. Che infatti arriva.

Sampdoria-Bologna, il tabellino

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo (46’ Rincon), Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance (65’ Sabiri), Winks, Augello (46’ Murru); Djuricic; Lammers (46’ Zanoli), Gabbiadini (79’ Rodriguez).

A disposizione: Turk, Ravaglia, Oikonomou, Ilkhan, Paoletti, De Luca, Quagliarella.

Allenatore: Dejan Stankovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (40’ Kyriakopoulos), Lucumì, Sosa, Cambiaso; Schouten (80’ Medel), Dominguez (80’ Moro); Orsolini, Ferguson, Soriano (66’ Aebischer); Barrow (80’ Raimondo).

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Lykogiannis, De Silvestri, Pyyhtia.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Assistenti: Cipressa, Fontemurato.

IV Uomo: Serra.

VAR: Banti.

AVAR: Maggioni.

Reti: 27’ Soriano (B), 68’ r Sabiri (S), 90’ Orsolini (B).

Ammonizioni: 43’ Amione (S), 45’+2 Djuricic (S), 59’ Rincon (S), 61’ Lucumì (B).

Espulsioni: -.

Foto Twitter Bologna FC 1909